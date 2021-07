Final Fantasy XVI prioriterer engelske stemmer foran japanske

Jeg er virkelig ikke en fan av såkalt dubbing, altså at andre språk enn originalt brukes i spill, for det er bare forstyrrende å se at leppebevegelser ikke passer til lydene som kommer ut av munnen. Derfor vil noen elske og andre hate dagens nyhet.

For da produsenten Naoki Yoshida besøkte den nyeste episoden av Washanaga avslørte han at de har prioritert engelske skuespillere i motion capture-prosessen til Final Fantasy XVI, noe som mest sannsynlig betyr at de engelske stemmene vil se langt bedre ut enn de japanske. Arbeidet med sistnevnte starter først "snart".

Det som gjør dette spesielt bemerkelsesverdig er at Square Enix ikke vil bruke Final Fantasy VII: Remake sin teknologi som overlot mange animasjoner og leppebevegelser til kunstige intelligenser, men i stedet filme de engelske skuespillerne og bruke disse som referanser. Dermed vil du muligens se langt større forskjell mellom de to språkene i Final Fantasy XVI enn fjorårets remake.

Hva synes du om dette?