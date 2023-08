Final Fantasy XVI produsenten skulle ønske at det bare fantes én konsoll

HQ

Final Fantasy XVI produsent Naoki Yoshida har nylig uttalt at han mener at spillindustrien ville vært bedre tjent med én konsoll.

I et intervju oversatt av IGN sier Yoshida at han skulle ønske at "det bare fantes én konsoll" som folk kunne spille på. Han går ikke nærmere inn på begrunnelsen for dette, men mener at det ville vært "bedre" for alle, både forbrukere og utviklere.

Akkurat nå har vi tre store konsoller hvis vi ikke regner med PC-er, og selv om mange liker å holde seg til én leir, har det sine fordeler å få alle spill på én plattform. Da er det slutt på eksklusivitet, tribalisme over konsoller og mye mer.

På utviklersiden har det også vært tekniske problemer med noen av de nye spillene som lages for Xbox Series S, siden den ikke har samme kraft som PS5 eller Xbox Series X. Med én konsoll blir spillereglene jevnere.

Hva synes du om det? Har Yoshida rett?