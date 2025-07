Final Fantasy XVI produsenten utelukker ikke at det neste hovedspillet kan bli turbasert

HQ

Vi rapporterte nylig at Square Enix ble konfrontert med aksjonærenes krav under sin siste finansielle presentasjon om å igjen fokusere mer på turbaserte kamper. Dette ble gjort med henvisning til suksessen til Clair Obscur: Expedition 33, samt det faktum at studioets siste actionfokuserte rollespill solgte dårligere enn forventet.

I et intervju med Anime News Network ble Final Fantasy XVI -produsent Naoki Yoshida spurt om det neste Final Fantasy-spillet kunne være turbasert, og det ser ikke ut til å være noe han utelukker. Tvert imot, han lar det tilsynelatende være helt åpent :

"Med dette spørsmålet om turbasert versus action, har det en tendens til å isolere spillingen til bare kampsystemet. Det tar ikke hensyn til hva slags spill skaperne ønsker å levere til spillerne. Hvis vi for eksempel ønsker å gi spillerne en viss grafisk kvalitet, eller hvis vi ønsker å gi dem en bestemt fortelling, har det noe å si for hvordan vi setter opp spillets systemer rundt det. Dette inkluderer kampsystemet, spilldesignet og spillfølelsen. Det er ikke noe entydig svar på om det kommer til å bli turbasert, eller om det kommer til å bli mer actionbasert.

[Jeg] kommer ikke nødvendigvis til å være med på Final Fantasy 17, så vi ønsker heller ikke å hindre eller begrense vår fremtidige regissør eller hvem som enn skal produsere spillene som 17 eller 18. Vi ønsker ikke å sette dem på en skinner."

Hva synes du, bør Final Fantasy XVII være action- eller turbasert hvis du får velge?