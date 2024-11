Final Fantasy XVI-skuespilleren tar sikte på Sony for å etterlate Bloodborne

HQ

Hollow Knight Silksong og en Bloodborne Remaster. Det er de to tingene alle spillere ønsker seg når de ser en hvilken som helst strøm, begivenhet eller prisutdeling. Og likevel, spesielt når det gjelder Bloodborne, ser de ut til å være stadig unnvikende for spillere. Moddere har jobbet i årevis for å bringe Bloodborne til PC, og de har endelig gjort det, men Final Fantasy XVI og Hades II-skuespilleren Ben Starr vil at det skal komme en offisiell oppdatering til spillet.

"Det er helt kriminelt at vi ikke har en offisiell versjon av 'Bloodborne' som kjører med 60 bilder per sekund," sa Starr på Golden Joystick Awards i går kveld. Uttalelsen hans ble møtt med jubel og applaus fra publikum, som også gjerne vil se Bloodborne få en mer moderne oppdatering.

Men som FromSoftware har sagt gang på gang, ligger den ballen hos Sony. Hvis Sony kjøper FromSoftwares morselskap, Kadokawa, får vi kanskje se om noe Bloodborne-relatert endelig kan komme vår vei.