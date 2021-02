Final Fantasy XVI-produsent forteller hvorfor de ikke avslører så mye om spillet

Du ser på Annonser

Vi fikk i fjor en teasertrailer fra det kommende Final Fantasy XVI, men siden da har vi utover noen få blogginnlegg, ikke hørt noe mer fra det. Og dét er det en ganske bevisst strategi bak, for utviklerne ønsker ikke å skape misoppfattelser ved å snakke åpent om prosjektet helt enda.

I et intervju med The Washington Post forteller produsent Naoki Yoshida at han ikke vil si noe "half-baked", og potensielt skuffe håpefulle fans:

"Each person will probably have their own sort of idea or image of what the next Final Fantasy should be. Saying something half baked is definitely very high risk. If something gets spoken about, someone will pick it up on social and it starts to spread around and people will form expectations. So with 'Final Fantasy 16,' whenever we do reveal more information on it, we hope to show what kind of game it's going to bring, and what kind of excitement we can bring."

Når spillet kommer vet vi heller ikke, men vi gleder oss.

