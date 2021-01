Final Fantasy XVI-produsent sier han har lært mye av Ghost of Tsushima

Du ser på Annonser

Vi kommer til å få vite masse mer om Final Fantasy XVI, det neste store kapitlet i den legendariske serien, i løpet av 2+21, men én ting vi allrede nå vet er hvor deler av inspirasjonen kommer fra. Noe har faktisk kommet fra Ghost of Tsushima, som interessant nok ikke akkurat direkte har mye til felles med serien.

I et intervju med 4Gamer (oversatt av Audrey), sier produsent Naoki Yoshida at Ghost of Tsushima er det spillet som imponerte ham mest i 2020, og at det har inspirert ham i hans arbeid på Final Fantasy XVI.

Utover det slår han fast at vi kommer til å høre mer fra spillet, og at utviklingen gjør fremskritt.

"Basic development and scenario production have already been completed, and we are continuing to create large-scale resources and build boss battles while expanding various development tools. In addition, most staff work remotely."

Du kan se annonseringstraileren til Final Fantasy XVI nedenfor.