Final Fantasy's Naoki Yoshida: "Vi trenger ikke nye konsoller akkurat nå"

HQ

Konsollkrigen er ikke hva den en gang var. Faktisk er den nesten ikke-eksisterende i dag, på godt og vondt. Microsoft ser ut til å gå inn i en skumringsfase, og satser på spill og tjenester fremover - mens PlayStation og Nintendo står igjen som de siste virkelige krigerne på konsollens slagmark.

At ny maskinvare er på trappene, virker sannsynlig, og både Sony og Microsoft forbereder etter sigende sine neste trekk. Til tross for dette er det likevel ikke alle som er ivrige etter å omfavne en ny generasjon konsoller - i hvert fall ikke akkurat nå.

En av dem er Final Fantasy-sjef Naoki Yoshida, som mener at det rett og slett ikke er behov for nye systemer på dette tidspunktet. I et intervju med Feed4Gamers uttalte han at Xbox Series X, PS5 og Switch 2 allerede gir mer enn nok for både utviklere og spillere.

"Når jeg ser på ting fra en spillers perspektiv, føler jeg at det ikke er noe reelt behov for å lage ny maskinvare, fordi jeg tror at folk akkurat nå er fornøyde med Xbox Series X, PS5 eller Switch 2."

Yoshida fremhevet også de økende maskinvarekostnadene, og hevdet at prisen allerede er en barriere for mange forbrukere. Selv om han ikke er motstander av nye plattformer som utvikler, mener han at det - sett fra et forbrukerperspektiv - ville være feil å presse på for nye konsoller akkurat nå.

Er du enig - er nye konsoller unødvendige på dette stadiet?