Final Vendetta er virkelig et kanonspill på mange måter. Det er skapt av Bitmap Bureau som tidligere har bevist sin retrokompetanse med Xeno Crisis, og henter tydelig inspirasjon fra kongene av beat 'em up-sjangeren, som Streets of Rage, Final Fight og kanskje mest av alt Double Dragon. Kort fortalt handler det om å gå fra venstre til høyre i stort sett røffe bymiljøer og denge alt du ser, spise mat fra bakken og dø. Sistnevnte i overflod.

Denne sjangeren har sin opprinnelse i arkadehallene hvor spillene med vilje var ekstremt vanskelige for at vi skulle dø mye og bruke mer penger. På denne måten fikk spillene lengre holdbarhet og vi som var unger på den tiden måtte bli skikkelig gode slik at vi fikk mest mulig ut av det lille vi hadde av lommepenger. Det er nettopp dette som fanger Final Vendetta perfekt. Selv om jeg spiller på Easy (det eneste andre alternativet er Hard) og synes jeg presterer helt greit i denne sjangeren - er det virkelig utfordrende.

Som seg hør og bør, utspiller eventyret seg i en rotete storby, der London denne gangen er åstedet. Et fint avbrekk fra New York eller fiktive New York-kopier som ellers er vanlig i sjangeren. Designet er stort sett veldig bra og retro-duftende, og selv om spillene til Super Nintendo egentlig aldri var så pene, sier nostalgifilteret mitt at det var akkurat slik det faktisk var den gang.

Sistnevnte er noe som gjør Final Vendetta litt vanskelig å anmelde, fordi Bitmap Bureau har vært så trofast mot sjangerens byggeklosser at det nesten mangler overraskelser. Følgelig er historien ikke mer komplisert enn det faktum at gjengen Syndic8 kidnappet hovedpersonen Claire Sparks lillebror (litt modernitet, det er ingen damer som trenger å reddes), og hun bestemmer seg for å hjelpe ham. Hennes to venner, gatekjemperen Duke Sancho og freestyle-bryteren Miller T. Williams hjelper gjerne til - hvorpå kampene kan begynne.

Det blir aldri mer intimt enn det fordi spillet nesten helt mangler narrativ generelt, noe som er litt synd. Selv om spesielt Claire er en ganske utadvendt karakter, blir jeg aldri kjent med dem slik jeg gjorde med ordfører Mike Haggar i Final Fight. For øvrig handler det om å levere komboer, unngå juling selv, dekke hverandre i co-op, spise stekte kalkuner fra bakken, drepe alt og knuse alt (telefonkiosker oppleves som svært provoserende for våre hovedpersoner). De tre karakterene har også lettere variasjoner i styrke og hastighet samt noen unike angrep, mens bossene er overdrevet vanskelige (og godt laget, som "Macho Man" Randy Savage-hyllesten) og vil nok kreve flere forsøk.

Om du har spilt andre spill i sjangeren, er jeg sikker på at du forstår hva jeg mener, dette er virkelig en klassisk beat 'em up på alle måter. Og det liker jeg. Spesielt når det er så godt utført. Men... så var det Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. For det var helt fenomenalt. Faktisk er omtrent alt i det bedre enn Final Vendetta, og det er problemet mitt med dette spillet.

Jeg tror jeg ville gitt dette en svak åtter hvis jeg hadde spilt det før Turtles. Det er virkelig en retro-trip av de sjeldne der design, musikk og gameplay føles som å oppleve en klassisk beat 'em up på en arkademaskin. Men å gi Final Vendetta samme vurdering som jeg ga Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (GR Sverige, red. anm) er bare ikke mulig, det er ikke et like bra spill og det er bare å slå fast at ninjaskilpaddene for min egen del har endret sjangeren. For alltid og til det bedre.