Finale i UEFA Conference League: Rayo Vallecano mot Crystal Palace, forhåndsvisning og hvordan du ser kampen

HQ

Rayo Vallecano vs. Crystal Palace, to relativt små lag som ligger i de sørlige forstedene til Madrid og London, møtes i kveld i en aldri før sett finale i UEFA Conference League; en av dem vil vinne sitt første europeiske trofé som også vil være deres største trofé noensinne.

Crystal Palace har nesten alltid beveget seg mellom første- og andredivisjon, og etter tidenes beste tredjeplass i Premier League i 1990-91 opplevde de en rekke økonomiske problemer og gikk under administrasjon to ganger. Men siden opprykket tilbake til Premier League i 2013 har de ligget på toppen i 13 sesonger, den lengste rekken noensinne, og i fjor vant de endelig et trofé da de slo Liverpool i FA-cupfinalen.

Denne Conference League-turneringen er deres andre deltakelse i en europeisk turnering, etter at de nådde tredje runde av Intertoto Cup i 1998, samme sesong som de rykket ned fra Premier League.

Rayo Vallecano har hatt en enda mer turbulent fortid og nåtid, med bare 22 sesonger i den øverste ligaen siden grunnleggelsen for 101 år siden, og har lidd under økonomisk ustabilitet, med en nedslitt hjemmebane som har blitt forsømt og som kjent bare selger billetter personlig, ikke på nett.

Men det er en spesiell sjarm ved denne klubben, med store sosiale røtter i arbeiderklassedistriktet Vallecas, som har vunnet hjertene til fans over hele Europa etter hvert som Rayo på dominerende vis har tatt seg opp i turneringen (også den andre deltakelsen noensinne i Europa etter å ha nådd kvartfinalen i UEFA-cupen i 2001). Hvis de vinner, vil det være deres andre store tittel etter å ha vunnet andredivisjon i 2018.

UEFA Conference League 2025/26-finalen: Slik ser du den

UEFA Conference League-finalen finner sted på Red Bull Arena i Leipzig, med kampstart kl. 21:00 CEST, 20:00 BST, onsdag 27. mai.

Her er en liste over kanaler som sender finalen live i kveld :



Østerrike: Canal+



Belgia RTBF, Telenet, Be TV*



Bulgaria: bTV, A1



Kroatia Arena Sport



Tsjekkia: TV Nova, Sport 1*



Danmark Disney+



Finland: Viaplay Viaplay



Frankrike: Canal Canal+



Tyskland RTL



Hellas Antenna TV, Cosmote TV



Ungarn M4 Sport, RTL



Island: Syn Syn, Viaplay



Italia: Sky Sky



Nederland Ziggo Sport



Norge Viaplay



Polen Polsat



Portugal: Sport TV Sport TV, DAZN



Republikken Irland Premier Sports



Romania DIGI, Clever Media



Spania: Movistar Movistar



Sverige Disney+



Sveits: blue, SRG



Tyrkia TRT



Ukraina Megogo, Football TV UA



Storbritannia: HBO Max



Rayo Vallecano eller Crystal Palace, hvem vinner den femte utgaven av Conference League?