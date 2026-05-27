Finale i UEFA Conference League: Rayo Vallecano mot Crystal Palace, forhåndsvisning og hvordan du ser kampen
En av to ydmyke klubber sør for London og Madrid vil vinne sitt første europeiske sølvtøy i kveld.
Rayo Vallecano vs. Crystal Palace, to relativt små lag som ligger i de sørlige forstedene til Madrid og London, møtes i kveld i en aldri før sett finale i UEFA Conference League; en av dem vil vinne sitt første europeiske trofé som også vil være deres største trofé noensinne.
Crystal Palace har nesten alltid beveget seg mellom første- og andredivisjon, og etter tidenes beste tredjeplass i Premier League i 1990-91 opplevde de en rekke økonomiske problemer og gikk under administrasjon to ganger. Men siden opprykket tilbake til Premier League i 2013 har de ligget på toppen i 13 sesonger, den lengste rekken noensinne, og i fjor vant de endelig et trofé da de slo Liverpool i FA-cupfinalen.
Denne Conference League-turneringen er deres andre deltakelse i en europeisk turnering, etter at de nådde tredje runde av Intertoto Cup i 1998, samme sesong som de rykket ned fra Premier League.
Rayo Vallecano har hatt en enda mer turbulent fortid og nåtid, med bare 22 sesonger i den øverste ligaen siden grunnleggelsen for 101 år siden, og har lidd under økonomisk ustabilitet, med en nedslitt hjemmebane som har blitt forsømt og som kjent bare selger billetter personlig, ikke på nett.
Men det er en spesiell sjarm ved denne klubben, med store sosiale røtter i arbeiderklassedistriktet Vallecas, som har vunnet hjertene til fans over hele Europa etter hvert som Rayo på dominerende vis har tatt seg opp i turneringen (også den andre deltakelsen noensinne i Europa etter å ha nådd kvartfinalen i UEFA-cupen i 2001). Hvis de vinner, vil det være deres andre store tittel etter å ha vunnet andredivisjon i 2018.
UEFA Conference League 2025/26-finalen: Slik ser du den
UEFA Conference League-finalen finner sted på Red Bull Arena i Leipzig, med kampstart kl. 21:00 CEST, 20:00 BST, onsdag 27. mai.
Her er en liste over kanaler som sender finalen live i kveld :
- Østerrike: Canal+
- Belgia RTBF, Telenet, Be TV*
- Bulgaria: bTV, A1
- Kroatia Arena Sport
- Tsjekkia: TV Nova, Sport 1*
- Danmark Disney+
- Finland: Viaplay Viaplay
- Frankrike: Canal Canal+
- Tyskland RTL
- Hellas Antenna TV, Cosmote TV
- Ungarn M4 Sport, RTL
- Island: Syn Syn, Viaplay
- Italia: Sky Sky
- Nederland Ziggo Sport
- Norge Viaplay
- Polen Polsat
- Portugal: Sport TV Sport TV, DAZN
- Republikken Irland Premier Sports
- Romania DIGI, Clever Media
- Spania: Movistar Movistar
- Sverige Disney+
- Sveits: blue, SRG
- Tyrkia TRT
- Ukraina Megogo, Football TV UA
- Storbritannia: HBO Max
Rayo Vallecano eller Crystal Palace, hvem vinner den femte utgaven av Conference League?