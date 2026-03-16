Finalissima-kampen mellom Spania og Argentina er avlyst

Finalissimaen mellom Spania og Argentina er avlyst, og vil ikke finne sted noe sted. Uenigheten mellom UEFA og ASA (det argentinske fotballforbundet) om å bli enige om et nytt spillested, etter at Qatar ble utelukket på grunn av konflikten i Midtøsten, førte til at kampen som skulle vært spilt 27. mars, ble helt avlyst.

"Det er en stor skuffelse for UEFA og arrangørene at omstendighetene og tidspunktet har fratatt lagene muligheten til å konkurrere om dette prestisjetunge trofeet i Qatar, et land som gjentatte ganger har demonstrert sin evne til å være vertskap for internasjonale arrangementer på toppnivå i toppmoderne fasiliteter", sa UEFA i en uttalelse, og pekte på det argentinske fotballforbundet som ansvarlig for å ha avvist de fleste alternativene, og takket Real Madrid for å ha tilbudt sitt stadion på svært kort varsel.

De siste ryktene pekte på Santiago Bernabéu stadion i Madrid som erstatning for kampen, men argentinerne nektet å akseptere det, og mente at det ville gi Spania en urettferdig fordel og at arenaen burde være nøytral, selv om de ville ha som mål å gi en rettferdig fordeling av kapasitet for fansen i begge land.

Et annet alternativ som ble vurdert, var å gjøre det til en dobbeltkamp, med én kamp i Spania og én i Bueno Aires. Argentina avviste også denne ideen, og foreslo å spille Finalissima etter VM, men Spania avviste det, ettersom de ikke har noen ledige datoer å spille kampen på.