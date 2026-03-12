Finalissima: Kampen mellom Spania og Argentina kan spilles på Bernabéu, hvis Argentina går med på det

HQ

Fotballkampen mellom Spania og Argentina, Finalissima, mellom verdensmesterne og de amerikanske mesterne og europamesterne, mindre enn tre måneder før VM, kunne finne sted på Bernabéu stadion i Madrid. Den var opprinnelig planlagt i Doha, Qatar, og billettene var allerede solgt, men konflikten i Midtøsten umuliggjør feiringen av kampen.

UEFA, CONMEBOL og Qatar (som fortsatt arrangerer kampen til tross for at spillestedet er endret) har jobbet de siste to ukene for å finne et nytt sted, men de fleste store stadionene i Europa (der de fleste av de beste spanske og argentinske spillerne spiller og bor) brukes til vennskapskamper i VM-sluttspillet. Real Madrids stadion er ledig (i motsetning til Atletis Metropolitano, som samme dag er vertskap for en vennskapskamp mellom Marokko og Ecuador), og har fått godkjenning fra UEFA og Qatar, ifølge El País.

Qatar ønsker faktisk at det skal være Bernabéu. Kampen var en del av en pakke kalt Qatar Football Festival: Utover kampen mellom de to verdensmestrene skulle Spania og Argentina spille vennskapskamper mot Saudi-Arabia, Egypt, Qatar og Serbia.

Det eneste problemet nå er Argentina: Å spille kampen hvor som helst i Spania ville bety at de ville ha "hjemmefordel". Qatar ble opprinnelig valgt som et nøytralt sted, og å spille i Spania ville naturligvis bety at de fleste tilskuerne ville heie på Spania. La oss huske at Finalissima ikke er en vennskapskamp, men et offisielt trofé som arrangeres av CONMEBOL og UEFA, selv om det bare har blitt arrangert tre ganger: i 1985, i 1993 og i 2022 (Argentina vant to, inkludert 2022).

Nå som datoen nærmer seg med stormskritt (27. mars), bør en avgjørelse om hvor kampen mellom Spania og Argentina skal spilles bli tatt i løpet av få dager.