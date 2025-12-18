Finalissima mellom Spania og Argentina bekreftet til 27. mars 2026

HQ

Spania og Argentina møtes tre måneder før VM, i Finalissima 2026, en kamp mellom de siste verdensmesterne i 2022 og vinnerne av Copa América 2024, og de ferske europamestrene fra 2024, samt den nasjonen som er best rangert i FIFA for øyeblikket.

Planene om en Finalissima, som fortsetter med et format der de siste vinnerne fra Sør-Amerika og Europa møtes, ble kunngjort for flere måneder siden, men inntil nå har det ikke blitt bekreftet, og det har gått rykter om at planen kan gå i vasken. Heldigvis har UEFA og CONMEBOL kommet til enighet, sammen med den qatarske regjeringen.

Når spilles Finalissima mellom Spania og Argentina?



Finalissima finner sted på Lusail Stadium i Doha 27. mars 2026 kl. 19:00 CET, 18:00 GMT (15:00 argentinsk tid).



Kampen spilles i landslagspausen, den siste før VM, der VM-sluttspillet om de seks siste plassene finner sted.

La oss huske at Spania for øyeblikket er favoritt til å vinne VM i henhold til statistikken, mens Argentina vil bli nummer fire, bak Frankrike og England. På grunn av tabellen vil ikke Spania og Argentina møtes før i en eventuell VM-finale, så oddsen er lav... men takket være denne finalissimaen vil fansen få sjansen til å se den etterlengtede duellen mellom Lamine Yamal og Leo Messi.

Dette blir den 15. gangen Spania og Argentina møtes: hver nasjon vant seks ganger, og det ble to uavgjorte kamper. Sist gang de møttes var i en vennskapskamp i 2018, da Spania vant 6-1 i Madrid.

Dette blir den fjerde Finalissima: Frankrike slo Uruguay i 1985, Argentina slo Danmark i 1993, og nylig slo Argentina Italia i 2022. Hvem tror du vinner Finalissima 2026?