Finalistene i Esports World Cup Rennsport er bekreftet

I dag er dagen da den første av over 20 Esports World Cup -konkurranser avsluttes. Rennsport -turneringen avsluttes i kveld, alt etter at de tre finalistlagene har avsluttet sine siste åtte handlingsrunder, en serie racing som vil se firemannslagene konkurrere om plasseringer og flest poeng, i et forsøk på å sikre et trofé, flertallet av premiepotten på $ 500,000 XNUMX, og noen Club Points for deres respektive organisasjoner også.

I går fikk vi se den øvre og nedre braketten spille ut, og det så til slutt både Porsche Coanda Esports Racing Team og Atlassian Williams Sim Racing slått ut og på vei hjem. De tre kvalifiserte lagene endte opp med å være Team Redline, Virtus.pro, og Team Vitality.

Når det gjelder de åtte rundene disse lagene vil løpe på for å bestemme en seierherre, er de valgte banene følgende :



Jeddah



Spa-Francorchamps



Daytona



Hockenheim



Monza



Fuji



Jeddah en gang til



Spa-Francorchamps for andre gang



Vi får vite hvem som får løfte det første trofeet på Esports World Cup senere i dag.