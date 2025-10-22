Finalistene i Vélo d'Or: de beste mennene og kvinnene i sykkelsporten i 2025

HQ

Vélo d'Or, det årlige sykkeltrofeet som deles ut av det franske magasinet Vélo Magazine, har offentliggjort listen over finalistene i herre- og damekategorien. Vélo d'Or regnes som sykkelsportens svar på Ballon d'Or, og deles ut i Frankrike, men har en verdensomspennende anerkjennelse. Og du har sikkert gjettet hvem som er favorittene i år...

Den slovenske syklisten Tadej Pogacar, som har vunnet Tour de France i år, samt et dusin andre ritt i år, inkludert VM, EM og Il Lombardia, er selvfølgelig favoritten i år. Han vant også i 2024 og 2021, mens Jonas Vingegaard vant i 2023 og Remco Evenepoel vant i 2022.

På kvinnesiden har vi også Tour de France-vinneren Pauline Ferrand-Prévot som favoritt, i et lag som også har Demi Vollering, vinneren fra 2023. Fjorårsvinner Lotte Kopecky er ikke på listen.

Nedenfor kan du lese listen over finalistene i Vélo d'Or for menn og kvinner, samt Eddy Mercks-trofeet, som deles ut til den beste klassikerrytteren.

Vinnerne vil bli annonsert av Vélo Magazine i Paris den 5. desember. Hvem tror du vinner Vélo d'Or 2025?

Vélo d'Or 2025 (menn)



Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)



Tadej Pogacar (UAE Emirates)



Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike)



Simon Yates (Visma-Lease a Bike)



Tim Merlier (Soudal-Quick Step)



Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck)



Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG)



Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG)



Ben Healy (EF Education-EasyPost)



Mads Pedersen (Lidl-Trek)



Vélo d'Or 2025 (kvinner)



Pauline Ferrand-Prévôt (Visma-Lease a bike)



Demi Vollering (FDJ-Suez)



Mischa Bredewold (SD Worx)



Kimberley Le Court (AG Insurance -Soudal Team)



Puck Pieterse (Fenix Deceuninck)



Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ)



Katarzyna Niewiadoma (Canyon-Sram)



Marlen Reusser (Movistar)



Marianne Vos (Visma-Lease a bike)



Lorena Wiebes (SD Worx)



Eddy Merckx Trophy (menn)



Remco Evenepoel (BEL, Soudal-Quick Step)



Mads Pedersen (DAN, Lidl-Trek)



Tadej Pogacar (SLN, UAE Emirates)



Wout Van Aert (BEL, Visma-Lease a bike)



Mathieu Van der Poel (HOL, Alpecin-Deceuninck)



Eddy Merckx Trophy (kvinner)



Pauline Ferrand-Prévôt (FRA, Visma-Lease a bike)



Puck Pieterse (HOL, Fenix Deceuninck)



Elisa Balsamo (ITA, Lidl-Trek)



Demi Vollering (HOL, FDJ-Suez)



Lorena Wiebes (HOL, SD Worx)



Trofé i parasykling