Finalistene i Vélo d'Or: de beste mennene og kvinnene i sykkelsporten i 2025
Dette er de ti finalistene til den prestisjetunge sykkelprisen.
Vélo d'Or, det årlige sykkeltrofeet som deles ut av det franske magasinet Vélo Magazine, har offentliggjort listen over finalistene i herre- og damekategorien. Vélo d'Or regnes som sykkelsportens svar på Ballon d'Or, og deles ut i Frankrike, men har en verdensomspennende anerkjennelse. Og du har sikkert gjettet hvem som er favorittene i år...
Den slovenske syklisten Tadej Pogacar, som har vunnet Tour de France i år, samt et dusin andre ritt i år, inkludert VM, EM og Il Lombardia, er selvfølgelig favoritten i år. Han vant også i 2024 og 2021, mens Jonas Vingegaard vant i 2023 og Remco Evenepoel vant i 2022.
På kvinnesiden har vi også Tour de France-vinneren Pauline Ferrand-Prévot som favoritt, i et lag som også har Demi Vollering, vinneren fra 2023. Fjorårsvinner Lotte Kopecky er ikke på listen.
Nedenfor kan du lese listen over finalistene i Vélo d'Or for menn og kvinner, samt Eddy Mercks-trofeet, som deles ut til den beste klassikerrytteren.
Vinnerne vil bli annonsert av Vélo Magazine i Paris den 5. desember. Hvem tror du vinner Vélo d'Or 2025?
Vélo d'Or 2025 (menn)
- Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)
- Tadej Pogacar (UAE Emirates)
- Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike)
- Simon Yates (Visma-Lease a Bike)
- Tim Merlier (Soudal-Quick Step)
- Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck)
- Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG)
- Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG)
- Ben Healy (EF Education-EasyPost)
- Mads Pedersen (Lidl-Trek)
Vélo d'Or 2025 (kvinner)
- Pauline Ferrand-Prévôt (Visma-Lease a bike)
- Demi Vollering (FDJ-Suez)
- Mischa Bredewold (SD Worx)
- Kimberley Le Court (AG Insurance -Soudal Team)
- Puck Pieterse (Fenix Deceuninck)
- Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ)
- Katarzyna Niewiadoma (Canyon-Sram)
- Marlen Reusser (Movistar)
- Marianne Vos (Visma-Lease a bike)
- Lorena Wiebes (SD Worx)
Eddy Merckx Trophy (menn)
- Remco Evenepoel (BEL, Soudal-Quick Step)
- Mads Pedersen (DAN, Lidl-Trek)
- Tadej Pogacar (SLN, UAE Emirates)
- Wout Van Aert (BEL, Visma-Lease a bike)
- Mathieu Van der Poel (HOL, Alpecin-Deceuninck)
Eddy Merckx Trophy (kvinner)
- Pauline Ferrand-Prévôt (FRA, Visma-Lease a bike)
- Puck Pieterse (HOL, Fenix Deceuninck)
- Elisa Balsamo (ITA, Lidl-Trek)
- Demi Vollering (HOL, FDJ-Suez)
- Lorena Wiebes (HOL, SD Worx)
Trofé i parasykling
- Mathieu Bosredon (Cofidis)
- Florian Jouanny (Grenoble Métropole Cyclisme 38)
- Alexandre Léauté (VCP Loudéac)
- Mattis Lebeau (CC Isère Cyclisme)
- Anaïs Vincent (VC Rumilien)