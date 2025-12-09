Find Your Words kunngjort på Wholesome Snack Showcase

Det har virkelig vært indiespill i massevis på Wholesome Snack Showcase, da vi i løpet av arrangementet ble presentert for tonnevis av nyheter og avsløringer for utallige titler og prosjekter fra et bredt utvalg av talentfulle jodutviklere.

HQ

Et slikt nytt eksempel var Capybara Games' Find Your Words, som er et kort og koselig eventyrspill som handler om å finne og knytte nye forbindelser. Premisset er å dra tilbake til barndommen for å delta på en sommerleir, der du kan nyte naturen, leke på stranden, spasere i skogen, danse med venner og generelt ta en forbindelse og et vennskap om gangen.

Find Your Words er laget av to utviklere som ønsker å feire barnas reise gjennom barndommen, og kommer til PC og Steam Deck, uten noen fast lanseringsdato i tankene ennå.