Finding Frankie kommer til konsoller den 15. april

Etter å ha blitt utgitt sent i fjor for PC, kommer maskot-skrekkparkour-hiten Finding Frankie til konsoller neste måned, som kunngjort på kveldens Future Games Show.

I Finding Frankie vil du konkurrere for livet ditt mot to andre deltakere i det som bare kan beskrives som Ninja Warrior hvis det var satt i Disneyland i marerittene dine. Du må unngå skremmende maskoter mens du gjør ditt beste for å navigere deg gjennom de høyoktanige parkourkartene.

Finding Frankie er et nytt tilskudd til maskotskrekksjangeren og lanseres til Xbox Series X/S og PS5 den 15. april. Det er allerede tilgjengelig på PC, og du finner traileren for konsollutgivelsen nedenfor :