Finland advarer: Russland vil flytte styrker til NATO-grensen hvis vi oppnår fred i Ukraina

HQ

Russland vil flytte militære styrker mot NATOs østlige flanke dersom det inngås en fredsavtale i Ukraina, advarer Finlands statsminister, som samtidig ber EU om å øke den økonomiske støtten til frontlinjestatene.

Statsminister Petteri Orpo sier at Moskva vil forbli en trussel selv etter at krigen i Ukraina er over, og at det er sannsynlig at de vil flytte tropper nærmere Finlands og de baltiske landenes grenser.

"Vi vet at når det blir fred i Ukraina, vil Russland fortsatt være en trussel. Det er åpenbart at de kommer til å flytte sine militære styrker nær vår grense og nær den baltiske grensen."

Orpo oppfordret til større EU-solidaritet med landene på NATOs østflanke, som øker sine forsvarsutgifter kraftig og er blant Ukrainas største støttespillere i forhold til størrelsen på sine økonomier.

Han skal være vert for det første toppmøtet mellom åtte land som grenser til Russland og Hviterussland, der lederne skal diskutere felles militære kapasiteter som luftvern, droner og landstyrker, samt bedre forflytning av tropper og våpen i Europa

Russland er klar for en større konfrontasjon innen tre til fem år

Flere NATO-medlemmer har advart om at Russland kan være klar for en større konfrontasjon med alliansen innen tre til fem år etter en våpenhvile i Ukraina. Estland, Litauen og Polen ligger an til å bruke mer enn 5 % av BNP på forsvar neste år, noe som overgår målene som USAs president Donald Trump har oppfordret til.

Orpo sa at Europa må være forberedt på å forsvare seg selv etter hvert som USA reduserer sin sikkerhetsrolle på kontinentet.

"Vi vet at USA kommer til å redusere sin støtte og deltakelse i det europeiske forsvaret fordi de har andre sikkerhetsbekymringer," sa han.

Finland, som lenge har hatt et høyt militært beredskapsnivå, har også blitt rammet av økonomiske vanskeligheter, noe som har tvunget regjeringen til å kutte i de offentlige utgiftene, samtidig som forsvarskostnadene øker.

Orpo advarte om at en fredsavtale i Ukraina kan føre til at noen europeiske land lenger fra frontlinjen undervurderer den pågående trusselen fra Russland, og understreket at vedvarende militær og økonomisk støtte til både Ukraina og de østlige NATO-medlemmene fortsatt er avgjørende.