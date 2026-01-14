Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Verdensnyheter

Finland anskaffer landminer og starter militær trening etter utmelding av traktaten

Beslutningen kommer som følge av økende sikkerhetsbekymringer langs NATOs østlige grense.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Det finske forsvaret vil begynne å anskaffe antipersonellminer og trene soldater, vernepliktige og reservister i bruken av dem senere i år, opplyste forsvarsmakten onsdag.

Beslutningen følger Finlands utmelding av Ottawa-konvensjonen, den internasjonale traktaten som forbyr antipersonellminer, som offisielt trådte i kraft 10. januar. Flere EU- og NATO-land som grenser til Russland, deriblant Polen og de baltiske statene, har tatt samme skritt på grunn av økende sikkerhetsbekymringer.

Finland anskaffer landminer og starter militær trening etter utmelding av traktaten
Landminer // Shutterstock

Myndighetene sier at beslutningen er basert på erfaringene fra krigen i Ukraina, der landminer har vært mye brukt. Finland planlegger å samarbeide tett med den finske forsvarsindustrien, og opplæringen skal begynne tidlig i 2026.

Forsvaret forventer at de første nyutviklede minene og det første treningsutstyret vil være klart i 2027. Ifølge forsvarsmakten er det langsiktige målet å produsere minene i Finland. Oberst Riku Mikkonen, hærens ingeniørinspektør, understreket at "vi kommer til å bruke miner kun i nødstilfeller".

Forsvarsmakten i en uttalelse:

"Målet er å ha de første nye minene og tilhørende øvingsutstyr tilgjengelig i løpet av 2027. Nye antipersonellminer skal utvikles i samarbeid med den finske forsvarsindustrien, og målet er at de skal produseres i Finland."

Dette innlegget er kategorisert under:

VerdensnyheterFinland


Loading next content