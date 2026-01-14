Finland anskaffer landminer og starter militær trening etter utmelding av traktaten

HQ

Det finske forsvaret vil begynne å anskaffe antipersonellminer og trene soldater, vernepliktige og reservister i bruken av dem senere i år, opplyste forsvarsmakten onsdag.

Beslutningen følger Finlands utmelding av Ottawa-konvensjonen, den internasjonale traktaten som forbyr antipersonellminer, som offisielt trådte i kraft 10. januar. Flere EU- og NATO-land som grenser til Russland, deriblant Polen og de baltiske statene, har tatt samme skritt på grunn av økende sikkerhetsbekymringer.

Landminer // Shutterstock

Myndighetene sier at beslutningen er basert på erfaringene fra krigen i Ukraina, der landminer har vært mye brukt. Finland planlegger å samarbeide tett med den finske forsvarsindustrien, og opplæringen skal begynne tidlig i 2026.

Forsvaret forventer at de første nyutviklede minene og det første treningsutstyret vil være klart i 2027. Ifølge forsvarsmakten er det langsiktige målet å produsere minene i Finland. Oberst Riku Mikkonen, hærens ingeniørinspektør, understreket at "vi kommer til å bruke miner kun i nødstilfeller".

Forsvarsmakten i en uttalelse:

"Målet er å ha de første nye minene og tilhørende øvingsutstyr tilgjengelig i løpet av 2027. Nye antipersonellminer skal utvikles i samarbeid med den finske forsvarsindustrien, og målet er at de skal produseres i Finland."