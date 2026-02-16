Finland har åpnet Europas første litiumgruve

HQ

Finland har lansert Europas første integrerte litiumproduksjonskjede. Som det finske nyhetsbyrået YLE rapporterte, har gruveselskapet Keliber nettopp begynt å utvinne litiummalm i dagbruddet Syväjärvi i Kaustinen i Vest-Finland. Prosjektet markerer starten på litiumforedling av batterikvalitet i Karleby-regionen, og forventes å skape rundt 350 arbeidsplasser.

Investeringen på 800 millioner euro omfatter Syväjärvi-gruven, et konsentrat i Päiväneva og et kjemisk anlegg i Karleby, der litiumhydroksid skal raffineres for batteriprodusenter. Majoritetseier i Keliber er det sørafrikanske selskapet Sibanye-Stillwater, mens den finske statseide Finnish Minerals Group har en minoritetsandel.

Litium // Shutterstock

Litiumionebatterier er mye brukt i elbiler og energilagringssystemer, og prosjektet gir Europa sin eneste helt innenlandske produksjonskjede av denne typen. I dag er mye av kontinentets litiumforsyning avhengig av import fra Kina.

Selskapets ledere sier at kortere leveringsavstander vil gi et konkurransefortrinn, selv om litiumprisene fortsatt ligger under de høyeste nivåene i nyere tid. Keliber anslår at de viktigste forekomstene kan understøtte gruvedriften i minst 18 år, og ytterligere leting pågår...

Hvorfor er litium så viktig?

Litium er et lettmetall som først og fremst brukes i oppladbare litium-ion-batterier som driver smarttelefoner, bærbare datamaskiner, elektriske kjøretøy og storskala energilagringssystemer. På grunn av den høye energitettheten og evnen til å lagre strøm effektivt har litium blitt et viktig råstoff i den globale overgangen til renere energi.