Finlands etterretningstjeneste har slått alarm om en "eksepsjonell" hyppighet av kabelforstyrrelser i Østersjøen, selv om de nedtoner tanken om at disse hendelsene er et resultat av grove sabotasjemetoder som å dra opp anker (via Reuters).

I stedet fokuserer myndighetene på Russlands såkalte skyggeflåte - uautoriserte fartøyer som transporterer olje, våpen og korn i strid med internasjonale sanksjoner. Disse skipene opprettholder ikke bare Russlands økonomi, men gir landet også strategisk maritim innflytelse.

Den nylige frigivelsen av det Cook Islands-registrerte tankskipet som er mistenkt for å ha skadet strøm- og datakabler, har etterlatt mange ubesvarte spørsmål, mens den pågående etterforskningen sliter med å plassere ansvaret.

Nå som NATO øker sin tilstedeværelse i området, oppfordres vestlige land til å ta sikkerheten til undervannsinfrastrukturen sin mer på alvor. Inntil videre gjenstår det å se hvordan Finland og dets allierte vil reagere på denne vedvarende maritime trusselen.