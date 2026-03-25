Finland får et system mot droner for 5 millioner euro

HQ

Grensevakten og det finske selskapet Sensofusion Oy har inngått en avtale om å levere et motdronesystem til Grensevakten. Anskaffelsen vil forbedre ytelsen og sikkerheten til den finske grensekontrollen mot trusler fra ubemannede luftfartøyer betydelig. Investeringen er på ca. 5 millioner euro, mens EU finansierer 90 % av den.

Det nye dronebekjempelsessystemet brukes til å opprettholde grensesikkerheten, beskytte grensevaktens egne mål og operasjoner, forebygge og etterforske kriminalitet, utføre sjøredning og sikre territoriell integritet. Systemet oppdager, lokaliserer, identifiserer og - om nødvendig - forstyrrer droner som opererer på en ulovlig eller fiendtlig måte.

"Anskaffelsen er viktig, men utviklingen vil fortsette i årevis. Vi forbereder for tiden ytterligere investeringer på flere titalls millioner euro i mottiltak mot droner. Vi er glade for å kunne utvikle sikkerhetsteknologi og økosystemer sammen med industrien. Teknologisk suverenitet og forsyningssikkerhet er viktig", sier sjefen for teknisk avdeling, generalmajor Jari Tolppanen.

Sensofusion Oy, som driver systemet, har lenge vært en pioner innen deteksjon og bekjempelse av uautorisert droneaktivitet. Administrerende direktør Tuomas Rasila er glad for avtalen.

"Vårt samarbeid går helt tilbake til de første årene av Sensofusions historie, og Grensevakten har derfor spilt en viktig rolle i utviklingen av selskapet vårt."

Avtalen mellom Grensevakten og Sensofusion Oy ble undertegnet 24. mars 2026.