Finland ferdigstiller første del av grensegjerdet mot Russland

Siste nytt om Finland og Russland . Det nordiske landet har nettopp fullført byggingen av de første 35 kilometerne av sitt nye grensegjerde mot Russland, noe som ble kunngjort onsdag. Et tiltak som skal avskrekke irregulær migrasjon, og som Finland mener er bevisst fremprovosert.



Det 4,5 meter høye gjerdet, som er utstyrt med overvåkningssystemer, er en del av en større plan om å dekke 200 km av den 1344 km lange grensen. Til tross for kritikk fra menneskerettighetsorganer og nabolandet Russland, hevder finske myndigheter at gjerdet er avgjørende for sikkerheten.