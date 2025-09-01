HQ

Siste nytt om Finland . Flere tiår etter at det først dukket opp i militæret, forbereder Finlands flyvåpen seg på å fase ut hakekors-symbolet fra noen få gjenværende enhetsflagg, som siden 1900-tallet i stor grad har blitt assosiert med nazisme.

"Vi kunne ha fortsatt med dette flagget, men noen ganger kan det oppstå vanskelige situasjoner med utenlandske besøkende. Det kan være klokt å leve med tiden", sier oberst Tomi Böhm, den nye sjefen for Karelens luftforsvar, til den statlige kringkasteren YLE.

Selv om emblemet stammer fra tiden før Nazi-Tyskland og lenge har blitt forsvart som historisk distinkt, har tilstedeværelsen av symbolet vakt bekymring blant NATO-partnere og utenlandske besøkende. Beslutningen er i tråd med arbeidet med å modernisere det militære billedspråket og gjenspeile identitet.

Offisielle tjenestemenn sier at nye flagg vil inneholde en ørn, som erstatter det hundre år gamle hakekorsdesignet under kommende parader og seremonier. Endringen markerer et skritt i retning av større tilpasning til internasjonale allierte, samtidig som respekten for Finlands militære arv opprettholdes.