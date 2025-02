Finland forbereder seg på mulig oljeutslipp etter eksplosjon på russisk tankskip

HQ

Finland er i alarmberedskap og følger nøye med på utviklingen av en situasjon som snart kan påvirke landets kystlinje. En eksplosjon inntraff om bord på oljetankeren Koala i den russiske havnebyen Ust-Luga, som ligger i nærheten av St.

Eksplosjonen, som fant sted i maskinrommet, førte til en umiddelbar evakuering av mannskapet. Mens finske myndigheter øker beredskapen mot oljeutslipp, venter myndighetene fortsatt på bekreftelse fra russiske myndigheter om potensialet for en miljøkatastrofe.

Den finske statsministeren Petteri Orpo forsikret i et innlegg på X at situasjonen følges nøye, og at den finske kystvakten aktivt søker mer informasjon fra Russland, selv om de ennå ikke har mottatt noe svar. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.