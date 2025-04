Finland forlenger stengingen av grensen mot Russland på grunn av sikkerhetsproblemer

HQ

Siste nytt om Finland . Finland kunngjorde onsdag at landet vil opprettholde stengningen av den østlige grensen mot Russland i overskuelig fremtid, med henvisning til pågående sikkerhetsproblemer.

Stengingen, som startet i slutten av 2023, var drevet av et økende antall ankomster fra land som Syria og Somalia, noe som utløste frykt for at Russland skulle bruke instrumentalisert migrasjon som et verktøy for å svare på Finlands NATO-medlemskap.

Den finske regjeringen understreket at selv om situasjonen vurderes jevnlig, vil grensen forbli stengt inntil den ikke lenger utgjør en alvorlig trussel mot landets sikkerhet og offentlige orden. Inntil videre gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.