Finland hindrer russiske statsborgere i å kjøpe ubebygde tomter
En ny lov som ble vedtatt for et par måneder siden, har gjort dette mulig, og den har allerede blitt brukt flere ganger.
Helt siden Russland startet sin krig mot Ukraina, har resten av Europa blitt stadig mer forsiktig i sin holdning til landet. Dette er særlig tydelig i et land som Finland, som deler en svært lang grense med Russland.
Nå melder Hufvudstadsbladet at det finske forsvarsdepartementet stanser kjøpet av en ubebygd skjærgårdstomt i landet, utenfor byen Åbo. Årsaken er at to av de tre kjøperne var russiske statsborgere. Loven som gjør dette mulig, ble vedtatt så sent som i sommer og sier at russiske statsborgere (i realiteten gjelder loven mer spesifikt borgere og selskaper i land som fører angrepskrig og truer Finland) ikke har lov til å kjøpe slike eiendommer.
Området anses å ligge "nær viktige skipsleder", og i vedtaket fremheves også "områdets generelle betydning for vitale samfunnsfunksjoner". Dette er det ellevte kjøpet som blir blokkert på dette grunnlaget.