Finland hindrer russiske statsborgere i å kjøpe ubebygde tomter

Helt siden Russland startet sin krig mot Ukraina, har resten av Europa blitt stadig mer forsiktig i sin holdning til landet. Dette er særlig tydelig i et land som Finland, som deler en svært lang grense med Russland.

Nå melder Hufvudstadsbladet at det finske forsvarsdepartementet stanser kjøpet av en ubebygd skjærgårdstomt i landet, utenfor byen Åbo. Årsaken er at to av de tre kjøperne var russiske statsborgere. Loven som gjør dette mulig, ble vedtatt så sent som i sommer og sier at russiske statsborgere (i realiteten gjelder loven mer spesifikt borgere og selskaper i land som fører angrepskrig og truer Finland) ikke har lov til å kjøpe slike eiendommer.

Området anses å ligge "nær viktige skipsleder", og i vedtaket fremheves også "områdets generelle betydning for vitale samfunnsfunksjoner". Dette er det ellevte kjøpet som blir blokkert på dette grunnlaget.