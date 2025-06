Finland ønsker NATO-allierte velkommen til å styrke landstyrkene i nord

HQ

Siste nytt om Finland . Finlands forsvarsminister lovpriste den kommende utplasseringen av tropper fra flere NATO-land, inkludert Danmark, Sverige, Norge, Island, Storbritannia og Frankrike, for å støtte de nyopprettede landstyrkene i Nord-Finland.



Dette kan interessere deg: NATO støtter Trumps forsvarsmål, men Spania nekter å følge etter.



"Jeg er veldig glad for at vi i går, i forbindelse med ministermøtet, kunne kunngjøre at Sverige, Storbritannia, Frankrike, Norge, Danmark og Island er klare til å slutte seg til FLF Finland", sa han på X, med henvisning til det NATO kaller Forward Land Forces.

Dette initiativet har som mål å styrke sikkerheten langs Finlands omfattende grense mot Russland. Styrkene, som ledes av Sverige og inkluderer andre allierte, forventes å etablere en betydelig tilstedeværelse over polarsirkelen, med ytterligere kommandoenheter nær den russiske grensen.