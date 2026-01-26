Finland planlegger et nytt overvåkingssenter for å beskytte undersjøiske kabler i Østersjøen

HQ

Finland vil styrke beskyttelsen av kritisk undersjøisk infrastruktur i Østersjøen ved å opprette et nytt maritimt overvåkingssenter, etter at bekymringene øker på grunn av gjentatte skader på strømkabler, telekommunikasjonsforbindelser og rørledninger siden 2022. Initiativet, som ledes av Finlands grensevakt, vil bli utviklet i samarbeid med de baltiske nabolandene og Europakommisjonen.

Det planlagte senteret skal fokusere på forebygging i stedet for reaksjon, ved hjelp av forbedret overvåking av skipstrafikken i Finskebukta. Finske myndigheter sier at prosjektet er en del av en bredere EU-strategi for å sikre ubåtkabler, parallelt med NATOs økte militære tilstedeværelse i regionen etter Russlands invasjon av Ukraina.

Ifølge grensevakten (via Reuters) vil systemet kombinere sensorer på havbunnen, kunstig intelligens og datadeling i sanntid med allierte for å oppdage mistenkelig skipsatferd tidlig. Tjenestemennene pekte på uvanlige endringer i skipenes hastighet eller kurs som viktige advarselstegn, men de nektet å spesifisere hvilke teknologier som allerede er i drift.

Beslutningen kommer etter flere hendelser de siste årene. Finske myndigheter har beslaglagt flere fartøy som mistenkes for å ha skadet undersjøisk infrastruktur ved å slepe anker, blant annet lasteskip og oljeskip som seiler gjennom Østersjøen. Myndighetene sier at rask inngripen i disse tilfellene sannsynligvis har forhindret ytterligere skade.

Overvåkingssenteret skal gradvis bygges opp ved hjelp av eksisterende nasjonal kapasitet, og Finland søker også om EU-midler for å støtte prosjektet. Ettersom spenningen i regionen fortsatt er høy, sier finske myndigheter at målet er klart: å redusere sårbarheter og stoppe forstyrrelser før de eskalerer til større sikkerhetstrusler.