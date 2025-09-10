Finland slår Georgia og skriver historie i EuroBasket

HQ

Finland er offisielt EuroBasket-turneringens overraskelse. I åttendedelsfinalen slo de ut Serbia, som for bare en uke siden var de store favorittene til tittelen, med NBA-stjernene Nikola Jokić og Nikola Jović. Finske Sasu Salin, som spiller for den spanske klubben Estudiantes, sa om den kampen at det føltes som "David mot Goliat".

På onsdag slo de Georgia, en annen av turneringens store overraskelser (Frankrikes bødler), med 93-79, og sikret seg dermed sin første semifinale i EuroBasket noensinne.

Finland tok et stort forsprang tidlig i kampen (28-15 etter det første kvarteret), men slo aldri av på tempoet, og til tross for at Georgia bedret seg midtveis i kampen, lå de hele tiden bak. Det finske laget hadde en treffsikkerhet på 53,1 % og 17 av 31 trepoengere, mot 41,8 % treffsikkerhet og bare 10 av 31 fra de georgiske spillerne.

Sasu Salin sier at det har vært "litt av en drøm" å være i denne situasjonen

Salin, en av de mest rutinerte spillerne på det finske laget, som allerede spilte for nasjonen sin forrige gang de møtte Georgia i 2011, sa at han for 14 år siden aldri hadde forestilt seg at de skulle være i denne situasjonen.

Nå venter en semifinale mot Slovenia eller Tyskland på fredag, og Salin sier at de vil forberede seg med samme mentalitet: "Vi skal vinne kampen. Vi skal forberede oss så godt vi kan, og vi skal gjøre justeringene. Så går vi til kampen som om vi kommer til å gå ut som vinnere."