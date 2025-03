Finland søker om forlengelse av asylforbudet ved grensen til Russland

HQ

Siste nytt om Finland . Den finske regjeringen ønsker å forlenge unntaksloven som tillater avvisning av asylsøkere ved den russiske grensen til utgangen av 2026, med henvisning til den pågående sikkerhetsrisikoen.

Myndighetene hevder at Russland har lagt til rette for migrasjon som et politisk virkemiddel, selv om Moskva benekter påstanden. Politikken, som ble innført etter en kraftig økning i antall ankomster i 2023, har blitt kritisert for å være i strid med internasjonale menneskerettighetsbestemmelser.

Selv om grensen i stor grad er stengt, er det fortsatt bekymring for potensielle fremtidige grensepasseringer. For å sikre parlamentarisk godkjenning kreves det bred støtte, samtidig som lovens midlertidige karakter vil bli gransket juridisk. Det gjenstår å se om lovgiverne vil støtte forlengelsen.