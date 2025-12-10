Finland styrker forsvaret mot russiske droner

HQ

Finland utvider raskt sine antidronekapasiteter etter hvert som NATOs østlige flanke tilpasser seg nye sikkerhetstrusler knyttet til Russlands krig i Ukraina.

Som Reuters har rapportert, har det finske militæret bekreftet at de har anskaffet hundrevis av dronestøysendere og deteksjonssystemer, som en del av en bredere innsats for å styrke forsvaret etter at russiske droner gjentatte ganger har kommet inn i NATOs luftrom de siste månedene.

Finland trapper opp forsvaret mot droner:

På en base i Niinisalo viste myndighetene frem SkyWiper Omni Max-jammere, enheter som skaper en beskyttende kuppel som er i stand til å forstyrre en drones kontroll-, video- og navigasjonssignaler.

Finland har også Airfence håndholdte detektorer fra det lokale firmaet Sensofusion og geværmonterte "Smash"-sikter fra israelske Smartshooter, som hjelper soldatene med å spore og skyte ned små rekognoseringsdroner.

I tillegg til forsvarsutstyret styrker Finland sine egne droneoperasjoner. Hæren har nesten 1000 FPV-rekognoseringsdroner til trening og planlegger å utdanne opptil 500 nye dronepiloter årlig, og det forventes flere dronekjøp neste år.

Oberst Mano-Mikael Nokelainen, luftforsvarsinspektør for Finland:

"Det er veldig viktig for troppenes selvbeskyttelse. Det gjør det med andre ord mulig å forhindre at droner flyr over troppene. Vi må optimalisere antall anskaffelser, det vil si volumet, slik at det samsvarer med det treningsoppdraget vi har. Så må vi bygge produksjonskapasitet for krisesituasjoner."