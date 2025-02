Finland vil hindre russiske statsborgere i å kjøpe eiendom

HQ

Finland har tatt et skritt i retning av å beskytte landets nasjonale sikkerhet ved å foreslå en lov som skal hindre personer fra land som er involvert i angrepskrig fra å kjøpe eiendom innenfor landets grenser.

Selv om forslaget ikke eksplisitt nevner Russland, gjorde den finske forsvarsministeren Antti Hakkanen det klart i en uttalelse at russiske borgere og selskaper er det primære fokuset, gitt det nåværende geopolitiske klimaet.

Myndighetene har allerede grepet inn i flere eiendomstransaksjoner som involverer russiske kjøpere, med henvisning til sikkerhetsrisikoer, og dette lovforslaget tar sikte på å tette eventuelle gjenværende smutthull. For å forhindre omgåelser gjennom proxy-kjøpere inneholder lovforslaget et krav om tillatelse, noe som sikrer at eiendomskjøp forblir transparente.

Det vil bli gjort unntak for personer med permanent oppholdstillatelse eller langtidsoppholdstillatelse i EU utstedt av Finland, noe som skaper en balanse mellom sikkerhet og rettferdighet. Lovgiverne skal stemme over forslaget i løpet av de kommende månedene, noe som markerer nok et viktig skritt i Finlands forhold til sin nabo i øst. Foreløpig gjenstår det å se hvordan kjøpere og selgere vil navigere i de nye reglene.