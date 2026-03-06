Finland vurderer å oppheve forbudet mot atomvåpen

HQ

Finlands regjering planlegger å oppheve det flere tiår gamle forbudet mot å være vertskap for kjernevåpen, en beslutning som vil tillate dem på finsk territorium i krigstid. Forsvarsminister Antti Hakkanen har sagt at endringen vil hjelpe Finland til å delta fullt ut i NATOs avskrekkingsstrategi.

Begrensningen kommer fra 1987 Nuclear Energy Act, som forbyr import, produksjon, besittelse og detonasjon av kjernefysiske eksplosiver. Finland ble medlem av NATO i 2023, etter at Russland innledet sin fullskala invasjon av Ukraina i 2022 og avsluttet flere tiår med militær nøytralitet.

Forslaget går nå videre til parlamentet, der regjeringskoalisjonen har flertall. Finland deler en 1340 kilometer lang grense med Russland og har allerede undertegnet en forsvarspakt med USA i 2024 som gir tilgang til 15 finske militæranlegg...