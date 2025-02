Finlands første grønne hydrogenfabrikk settes i drift

HQ

Finland har offisielt meldt seg på i det grønne hydrogenkappløpet. P2X Solutions har kunngjort at de har startet kommersiell produksjon ved anlegget i Harjavalta, noe som markerer en milepæl for landet og er et av de første storskalaanleggene i sitt slag i Europa.

Mens mange selskaper over hele kontinentet har lagt hydrogenambisjonene på is på grunn av økende kostnader og regulatoriske utfordringer, går P2X Solutions videre og utnytter Finlands rikelige tilgang på vindkraft til å produsere helt fornybart hydrogen.

Anlegget, som er støttet av betydelig statlig finansiering, har som mål å skalere driften gradvis, og to større anlegg er allerede under planlegging. Med truende endringer i regelverket som favoriserer renere drivstoff i industri- og transportsektoren, satser selskapet på fremtidig vekst i etterspørselen, til tross for turbulensen i de globale energimarkedene. Foreløpig gjenstår det å se hvor raskt Finlands hydrogenambisjoner vil slå ut i en bredere markedsadopsjon.