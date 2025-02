Finlands president presser på for sterkere europeisk støtte til Ukraina

HQ

Finlands president Alexander Stubb har oppfordret Europa til å ta avgjørende grep for å støtte Ukraina i forkant av potensielle forhandlinger med Russland, oppmuntret av USA.

I et intervju på sikkerhetskonferansen i München nylig understreket han at Ukraina må gå inn i eventuelle forhandlinger fra en styrkeposisjon, noe som krever økt militær bistand og hardere økonomisk press på Moskva. Frankrike er allerede i gang med å mobilisere, og president Emmanuel Macron skal være vertskap for et møte på høyt nivå for å legge en strategi for Europas respons.

Samtidig vokser bekymringene over USAs press for en rask diplomatisk løsning, ettersom tidligere president Donald Trumps kontakt med Russlands president Vladimir Putin har gjort europeiske ledere usikre på sin rolle i prosessen. De europeiske landene kjemper nå for å hevde sin innflytelse før viktige beslutninger blir tatt uten dem. Foreløpig gjenstår det å se om Europa klarer å gå fra ord til handling før forhandlingene tar form.