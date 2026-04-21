Finn en verdig hest og en passende rustning, for Steams middelalderfest er her

Noen av Steams temafestivaler kan være litt for nisje til å føle at de er verdt å gjøre en PSA om, men hvis det er en ting spillere elsker i disse dager, er det å klirre rundt i et monsterinfisert fangehull og slå demoner med et skinnende sverd i et fantasy-RPG. Derfor tenkte vi at vi like gjerne kunne fremheve Steam Medieval Fest, som gir deg en sjanse til å få tak i fantasy-rollespill, middelalder-rollespill, strategispill og mer til en solid rabatt.

Det er ganske mange spill som faller inn under dette middelalderske banneret, ser det ut til. Fra Dragon's Dogma 2 til det uformelle designspillet Scriptorium: Master of Manuscripts, kan du plukke opp en god del spill her, med mange av dem som blir sett på som store hits for sine gitte sjangre. Crusader Kings III, Mount & Blade II, Kingdom Come: Deliverance og oppfølgeren, alle de tre Dark Souls-spillene, The Witcher 3: Wild Hunt, Middle-earth: Shadow of War, og det er bare for å nevne noen få. De er alle der, noe som viser at hvis du er bare litt interessert i en ny sverd-og-skjold-simulering, kommer du til å finne noe her.

Det er ting som nye poengbutikkartikler, som alltid kommer med disse temasalgene, og som det ofte er tilfelle med et Steam-salg i disse dager, har plattformen kanskje gått for en for bred tilnærming, og rabatterer mange spill, men ikke helt i den hastigheten folk kanskje hadde håpet på. Likevel er det noen veldig billige titler tilgjengelig, og du kan sjekke dem alle ut på Steam Store.