Finn forbudt kjærlighet i Lonely Planet

Fans av ulovlige romanser kan glede seg - den nåværende trenden viser ingen tegn til å stoppe, og tar faktisk fart i den nyeste traileren for Lonely Planet.

I denne siste filmen fra Netflix, skrevet og regissert av Susannah Grant, Laura Dern, spiller en tilbaketrukket forfatter som lider av skrivesperre, og som reiser til et selektivt tilfluktssted i Marokko for å prøve å finne en kur.

I stedet, eller kanskje i tillegg til (se selv), finner hun den unge kjæresten til en av de andre forfatterne, spilt av Liam Hemsworth, og de to bekjentskapene danner et usannsynlig vennskap som snart utvikler seg til et fullverdig kjærlighetsforhold.

Lonely Planet Filmen slippes på Netflix den 11. oktober, så hvis den ser ut som noe for deg, trenger du ikke vente lenge.