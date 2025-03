Finn Jones er "her og klar" for en retur som Iron Fist

HQ

Nå som Marvel Studios offisielt har begynt å slå sammen sitt filmatiske univers med Netflix' tidligere serier, med den siste crossoveren Daredevil: Born Again, som brakte Jon Bernthals The Punisher inn i folden, venter vi på å høre og se hva produksjonsselskapet vil gjøre med de andre etablerte Defenders. Kommer Krysten Ritter tilbake som Jessica Jones, Mike Colter som Luke Cage, eller Finn Jones som Iron Fist. Sistnevnte har nå tatt opp dette temaet.

På La Conve Monterrey, en anime-konferanse i New Mexico, kommenterte Jones dette og sa at han er klar til å gripe enhver mulighet til å fortsette å spille kampsportmesteren.

Som per ComicBookMovie, sa Jones: "Jeg er veldig klar over kritikken av karakteren og min rolle i den. Mitt svar på det er 'gi meg en f*cking sjanse, mann. Jeg er her og jeg er klar, og jeg vil bevise at folk tar feil."

Dette er på ingen måte noen bekreftelse på at Marvel er klar til å bringe Iron Fist inn i MCU, men uansett, vil du gjerne se det skje?