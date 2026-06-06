Finn ut hvor Billy og den første Jigsaw kom fra i SAW: Genesis

Jeg har ofte lurt på hvor Billy-dukken fra SAW-serien kommer fra. Den er åpenbart gammel, men jeg hadde aldri forestilt meg at den kunne dateres tilbake til første verdenskrig. Det er i hvert fall det jeg har forstått ut fra traileren til SAW: Genesis, som nettopp ble avduket sammen med selve dukken på scenen under Summer Game Fest sammen med Geoff Keighley.

SAW: Genesis er et 3v1-skrekkspill i stil med Dead by Daylight, der spillerne må overleve de forskrudde prøvelsene til den første Jigsaw-morderen, han som satte en forskrudd filosofi om straff og smerte ned på papiret slik at vi flere tiår senere fikk en filmserie.

Spøk til side, en lukket alfa er satt til å starte på Steam, for øyeblikket den eneste bekreftede plattformen for dette SAW: Genesis, uten noe utgivelsesvindu ennå. Er du redd? Det bør du være.