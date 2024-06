Finn ut om du ville overlevd dag én med denne A Quiet Place-historiegeneratoren

HQ

A Quiet Place: Day One A Quiet Place utforsker hendelsene den skjebnesvangre dagen da de lydsensitive monstrene gjorde sin ankomst og begynte å rive opp verden og skape kaos. Filmen dreier seg om Joseph Quinn og Lupita Nyong'os karakterer mens de forsøker å overleve denne dagen i New York City, men nå kan du finne ut om du også ville ha overlevd Day One.

En generator har blitt utgitt som lar deg legge inn noen få grunnleggende instruksjoner for å lage en (riktignok ganske forferdelig) historie som gir en kort forklaring og bakgrunnshistorie om hva som kan skje for din Day One.

Vi tror ikke dette på langt nær vil matche historien som Michael Sarnoski, Bryan Woods og John Krasinski skapte for den faktiske filmen, som du kan se den siste traileren for nedenfor. Men du kan likevel prøve deg her.