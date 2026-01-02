Finn Wolfhard kommer tilbake til IT-serien

HQ

Skuespilleren Finn Wolfhard er kanskje mest kjent for sin gjennombruddsrolle som Mike Wheeler i Stranger Things, men ikke lenge etter at Netflix-serien tok av, bannet han som en sjømann i rollen som Richie Tozier i IT: Chapter One.

Da fansen så den savnede plakaten hans dukke opp i IT: Welcome to Derry, antydet det at Wolfhard en dag kunne komme tilbake som Tozier. Han bekreftet dette i et nylig intervju med Esquire, der han også sa at han visste at plakaten hans ville dukke opp eller at Richie ville være involvert på en eller annen måte.

"Da de først begynte å tenke på den serien, var det sannsynligvis i 2021. Barbara og Andy Muschietti sa begge til meg: 'Du er involvert'," forklarte han. "Ja, jeg har en forbindelse. Jeg tror det kommer til å dukke opp noe annet etter hvert som jeg gleder meg til at folk skal få se."

Hva det noe annet er, bekreftet Wolfhard ikke, men det ser ut til at det fortsatt er mye ønske fra studioer om å sette Pennywise på en stor eller liten skjerm, så det er mange steder for IT-franchisen å gå.