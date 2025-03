Finsk domstol dømmer en russisk militant til livstidsstraff for krigsforbrytelser i Ukraina Tidligere kommandant for den høyreekstreme paramilitære gruppen Rusich dømt for drap på såret soldat i 2014.

HQ En finsk domstol idømte fredag livstidsstraff til Yan Petrovsky, en tidligere kommandant for den russiske høyreekstreme paramilitære gruppen Rusich, for hans deltakelse i krigsforbrytelser i Øst-Ukraina (via Reuters). Petrovskij, også kjent som Voislav Toden, ble funnet skyldig i fire av fem tiltalepunkter knyttet til hans gruppes aksjoner i Luhansk i 2014. Blant krigsforbrytelsene som ble begått, var at enheten hans var ansvarlig for å ha drept en såret ukrainsk soldat og lemlestet en annen. Rusitsj, som opererte sammen med den russiske leiesoldatgruppen Wagner, var involvert i disse handlingene, som var en del av Moskvas opprør mot Kiev. Til tross for at Rusitsj nektet og hadde til hensikt å anke dommen, avviste retten tanken om en tidsbestemt dom, og valgte i stedet å idømme ham livstid. Yan Petrovsky // Shutterstock