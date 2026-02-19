Finsk forhandler viser The Duskbloods utgivelsesdato for neste måned

HQ

FromSoftware-fans er absolutt fascinert av The Duskbloods. Kommer fra Hidetaka Miyazaki, fungerer som en plattform eksklusiv for Nintendo Switch 2, og er en PvPvE-opplevelse, det er absolutt ulikt noe vi har sett fra studioet før. Siden avsløringen i fjor sommer har vi imidlertid hørt veldig lite om det.

Det kan endre seg i overskuelig fremtid, ettersom internett i går kveld gikk vilt med nyheter om at den finske forhandleren Konsolinet listet The Duskbloods med en utgivelsesdato 27. mars 2026. Den australske eShop hadde også samme dato, noe som betydde at fansen trodde de kunne se The Duskbloods ankomme så snart som neste måned.

Men for å ødelegge litt for alle, har denne datoen blitt endret på Konsolinets nettsted til den generiske plassholderen 31. desember 2026. Det er mulig at mars-datoen ble fjernet for å være nøyaktig, men mange spekulasjoner på nettet får fansen til å tro at både mars- og den nye desember-datoen er plassholdere.

Det ville være ganske rart å se en Miyazaki-regissert FromSoftware-tittel få ingen markedsføring i flere måneder, bare for at den ganske plutselig skulle få en forestående utgivelsesdato. Ser vi på Elden Ring: Nightreign, for eksempel, så vi FromSoftwares siste utgivelse slippe lanseringsdatoen et par måneder før den kom i mai i fjor. Det er imidlertid verdt å merke seg at denne utgivelsesdatoen er en fredag, som er en ganske solid dag for å slippe et helt nytt spill. Dessuten gir det faktum at det ble tatt ned så raskt oss en annen grunn til å klø oss i hodet over utgivelsesdatoen.

Kanskje Nintendo ikke ønsker å markedsføre spillet for mye på grunn av manglende tro. Det er ren spekulasjon, men egentlig er alt vi kan gjøre å gruble over begrunnelsen bak denne foreslåtte datoen hvis det viser seg å være sant. Forhåpentligvis kan vi høre noe offisielt snart.