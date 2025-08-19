Finsk riksdagsrepresentant funnet død ved selvmord i Riksdagen

HQ

Siste nytt om Finland . En tragedie som har rystet landets politiske miljø: Den 30 år gamle Eemeli Peltonen, en ung finsk parlamentariker som var med i parlamentet for første gang, døde av selvmord i parlamentsbygningen i Helsinki tidlig tirsdag, ifølge lokale medier.

"Eemeli Peltonens bortgang sjokkerer meg og oss alle dypt", skrev lederen for Peltonens sosialdemokratiske riksdagsgruppe. "Han var et høyt elsket medlem av samfunnet vårt, og vi vil savne ham dypt. Et ungt liv har tatt slutt altfor tidlig."

Sosialdemokraten, som av sine kolleger ble beskrevet som høyt respektert og beundret, hadde vært sykemeldt tidligere i år. Myndighetene bekreftet at det ikke var snakk om en forbrytelse, og nødetatene rykket ut til åstedet i morgentimene tirsdag.

Statsminister Petteri Orpo uttrykte sin medfølelse og kalte nyheten dypt trist og tilbød sin støtte til stortingsrepresentantens familie og kolleger. Som en reaksjon på dette har Samlingspartiet midlertidig stanset sine politiske aktiviteter under det pågående sommermøtet.