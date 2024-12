Fiorentina-spilleren Edoardo Bove kollapser midt i kampen etter epileptisk anfall og er på intensivavdelingen

HQ

Edoardo Bove, midtbanespiller i Fiorentina, fikk et epileptisk anfall under en fotballkamp mellom Fiorentina og Inter Milan, og ble umiddelbart kjørt til sykehuset.

Spilleren kollapset etter seksten minutter, og kampen ble avbrutt og ikke gjenopptatt på grunn av den alvorlige bekymringen for livet til Bove, som fortsatt var bevisstløs da han ble kjørt i ambulanse til Careggi universitetssykehus.

Fiorentina skrev på Twitter at Edoardo Bove hadde blitt lagt under farmakologisk sedasjon og innlagt på intensivavdelingen. Ingen skader på sentralnervesystemet og hjerte- og åndedrettssystemet ble funnet etter den første kardiologiske og nevrologiske testen, men han vil bli evaluert på nytt i løpet av de neste 24 timene.

Inter-spillerne rundt ham var de første som oppdaget kollapsen, og alle spillerne og den tekniske staben dannet en ring rundt ham, og mange av dem gråt.

Noen tilskuere ble sittende lenge etter at Bove ble kjørt til sykehuset og vente på nyheter. Gjennom høyttalere ble det kunngjort at kampen ikke ville bli gjenopptatt omtrent 20 minutter etter at han kollapset.

Inter-president Giuseppe Marotta sa til Sky Italia at "beslutningen om å utsette kampen var spontan fra alles side, vi er et fellesskap, alle spillerne og til og med dommeren var følelsesmessig involvert" (lest i BBC).