Fiorentina-spilleren som kollapset midt i kampen er våken og klar, og oppfordret lagkameratene til å spille denne uken

Gode nyheter fra Firenze! Gårsdagens plutselige og sjokkerende kollaps midt under en fotballkamp i Serie A, der Fiorentina-spilleren Edoardo Bove mistet bevisstheten og ble fraktet til Careggi universitetssykehus. I dag er spilleren våken og klar i hodet, og legene utelukker foreløpig alvorlige skader.

ACF Fiorentina publiserte en melding om at spilleren, som ble lagt på intensivavdelingen, ble ekstubert i morges og er for øyeblikket våken, klar og orientert. Han snakket med familien, treneren og lagkameratene, men flere tester vil bli utført for å fastslå årsakene til kollapsen.

Fiorentina skulle denne helgen spilt åttedelsfinale mot Empoli i Copa Italia. Empolis president Fabrizio Corsi sa at de ville samarbeide dersom Fiorentina bestemte seg for å utsette kampen, men det var Bove selv som oppfordret sine lagkamerater til å spille onsdag, og kampen vil finne sted som forventet, som det står å lese i Republicca.

"Takk også til alle Viola-folket og hele fotballverdenen som i dette delikate øyeblikket har vist stor nærhet og oppmerksomhet med meldinger og støtte som har gitt stor trøst både til klubben og til Edoardo og hans familie", sa klubben.