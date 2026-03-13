Fire amerikanske tjenestemenn bekreftet omkommet i militærflystyrten i Irak

HQ

Fire amerikanske tjenestemenn ble drept etter at et militært tankfly styrtet i det vestlige Irak under operasjoner knyttet til krigen mot Iran, opplyser det amerikanske militæret fredag.

USAs sentralkommando bekreftet at fire av de seks besetningsmedlemmene om bord på flyet hadde omkommet, mens redningsmannskaper fortsatte å lete etter de to gjenværende. Flyet, et Boeing KC-135 Stratotanker, styrtet torsdag under en hendelse som involverte et annet tankfly som landet trygt.

Militære tjenestemenn sa at styrten ikke var forårsaket av fiendtlig eller egen ild, og at den fortsatt er under etterforskning. Dødsfallene bringer antallet amerikanske soldater som er drept under operasjoner mot Iran siden kampanjen startet 28. februar, opp i minst syv.

Dette er en nyhetssak under utvikling...