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Verdensnyheter

Fire bengalske tigerunger ble uventet født midt i Cubas energikrise

En av dem er en sjelden hvit tiger, og fødselen deres er et sjeldent lyspunkt for Havanas nasjonalzoo, som sliter med strømbrudd, drivstoffmangel og begrensede ressurser.

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De ansatte ved Cubas nasjonale dyrehage feirer fødselen av fire bengalske tigerunger, hvorav én er en sjelden hvit tiger, til tross for de ekstremt vanskelige forholdene anlegget har måttet takle. Dyrepasserne beskrev hendelsen som «en viktig milepæl for avlsprogrammet», ifølge Reuters.

De små ungene ble født midt i Cubas pågående knapphet og energikrise, mens dyrehagen allerede slet med drivstoffmangel, ustabil strømforsyning og begrensede ressurser. Dette gjør det mye vanskeligere å fôre og ta vare på nesten tusen dyr på det store området i La Havana. Rapporten avslører at de ansatte i dyrehagen holder dyrene i live gjennom improvisasjon og nye samarbeidspartnere. For eksempel bruker personalet hestevogner og elektriske trehjulssykler for å bevege seg rundt på det 375 hektar store området, mens avtaler med små private bedrifter bidrar til å skaffe mat og forsyninger.

Fire bengalske tigerunger ble uventet født midt i Cubas energikrise
Shutterstock

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VerdensnyheterCuba


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