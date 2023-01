HQ

Da jeg fikk tilbudet om å anmelde Fire Emblem Engage begynte jeg først å lete litt i skuffer og kjellerboder, men heldigvis kunne jeg legge jakten til side da jeg skjønte at Fire Emblem-serien ikke har tatt steget over til gode, gamle Nokia N-Gage fra 2003 (skjønt, hvor moro hadde ikke det vært). Skuffende nok inneholder heller ikke spillet kaptein Picard som kommanderer «Engage!» med jevne mellomrom, men spillet byr likevel på andre helter fra det tidlige 90-tallet i en tittel som både appellerer til gamle og nye spillere (og som passer bedre inn i konteksten enn en flintskallet Star Trek-kaptein).

Nintendos klassiske Fire Emblem-serie har putret og gått siden 1990, men aldri vært mer populær enn med Fire Emblem: Three Houses, Switch-spillet som er seriens bestselger. Selv om suksessen til Three Houses ikke er ufortjent (i anmeldelsen min beskrev jeg spillet som et godt comeback på hjemmekonsoll for serien) var det også et spill som tok noen steg videre fra den mer klassiske Fire Emblem-formelen. Det klassiske våpentriangel-systemet som sørget for at alle våpen hadde visse styrker og svakheter mot hverandre var borte, historien hadde svært mange forgreininger som i praksis innebar at man måtte spille gjennom flere ganger for å få med seg hele den komplekse Game of Thrones-aktige historien, og spillet fokuserte mye på åpen utforsking av den Harry Potter-lignende skolen. Selv om mye av dette fungerte godt var det også en del av meg som savnet den mer «klassiske» Fire Emblem-formelen, hvor fokuset lå mer på den taktiske utfordringen enn å følge opp studenter med ekstraforelesninger og teselskap. Hvis du følte på noe av det samme, er Fire Emblem Engage spillet som lytter til deg - for det meste.

Mens historien i både Fire Emblem Fates og Fire Emblem: Three Houses ble litt vel komplisert, kjører Fire Emblem Engage en ekstremt enkel historie. På kontinentet Elyos ble det for tusen år siden ført en krig mot den onde dragen Sombron, som menneskene vant takket være tolv ringer som kalte frem legendariske helter fra andre verdener kalt Emblems. Nå som tusen år har gått kan ringenes kraft brukes igjen, noe som kommer godt med når mørke krefter nok en gang truer verden. Parallelt med dette våkner du opp fra din tusenårige tornerosesøvn, og som hovedperson er du ingen hvem som helst. Du er Alear, også kalt den hellige (Divine One), sønn/datter av den hellige dragen Lumina og kalt til å samle Emblem-ringene på nytt for å lede menneskeheten i kampen mot Sombrons etterfølgere.

Historien er temmelig standard kost for Fire Emblem, men det i seg selv er ikke så ille. Tvert imot er det nesten litt forfriskende å få en enkel historie igjen som er lineær og ikke har hundre-og-ørten avgreininger. Den største svakheten er imidlertid deg selv. Til tross for ditt fargerike antrekk er du en temmelig grå og kjedelig hovedrollefigur med liten karisma, stiv dialog og så karakteristiske særtrekk som hever deg over tidligere hovedpersoner. For det øvrige rollegalleriet ser det også litt tynt ut i de første timene, men heldigvis bedrer dette seg noe etter hvert som man kommer lenger ut i spillet og kommer tettere på rollefigurene. Parallelt med dette blir også historien litt rikere etter hvert som timene går, og selv om noen av historietrådene er så åpenbare at du ser dem flere timer i forkant er det andre vendinger som både overrasker og faktisk er litt rørende. Samlet sett blir du kjent med en interessant og fargerik gjeng, skjønt når det kommer til historie og rollegalleri når heller ikke dette spillet opp til de beste spillene i klassen som Fire Emblem: Awakening, Fire Emblem: Path of Radiance eller det første spillet til Game Boy Advance.

Apropos fargerike personer er designet i spillet noe som uten tvil kommer til å være splittende. VTuber-designeren Mika Pikazo står for designet, og resultatet er ... vel, sant å si er det litt mye til tider. Her er det ekstremt mye farger, puff-kjoler, armbånd som ser ut som gigantiske tyggiskuler og generelt mye jåleri. Det er et temmelig godt stykke unna det vi har sett i tidligere spill, men samtidig er det noe kult ved det også. Om ikke annet skiller det seg ut, og den fargerike stilen vokste på meg etter hvert som timene gikk.

Noe av grunnen til at det grafiske designet som helhet fungerer, uansett hva man måtte mene om figurenes estetikk, er at den trer veldig levende frem gjennom den grafiske presentasjonen. Ett av hovedproblemene med Three Houses var den visuelle presentasjonen, hvor både omgivelser og figurer kunne bli litt flate, grå og kornete. Fire Emblem Engage er det stikk motsatte. Her er alle figurene tegnet med klare linjer og levende farger som gjør at de popper frem i bildet, uavhengig av om man ser dem i kamp, i spillets mellomsekvenser eller de helanimerte filmsekvensene. Selv etter flere titalls timer er det en presentasjon som fortsetter å imponere i måten figurene kommer til live på skjermen.

Dette kombineres med en teknisk ytelse som er vesentlig bedre enn de tidligere Switch-spillene. Intelligent Systems har tatt tilbake kontrollen over serien og sagt farvel til samarbeidet med Warriors-skaperne Koei Tecmo, som var med på å utvikle begge Fire Emblem Warriors-spillene og Three Houses. Den gamle Warriors-baserte grafikkmotoren lugget og slet på Switch, mens den tekniske løsningen Intelligent Systems kommer med nå i stedet er en klar forbedring. Grafikkmotoren byr på et godt helhetsblikk og fine smådetaljer under kamp, som at gjerder og kasser ødelegges når de blir slått eller en soldat dukker unna et angrep. Kameraet er også plassert mer ovenfra og ned enn i Three Houses, noe som gir bedre oversikt og minner litt om de klassiske Fire Emblem-spillene Path of Radiance og Radiant Dawn. Det hele presenteres i nesten stabile 30 bilder per sekund, og med kortere lastetider føles også spillingen mer effektiv. Noe lugging i bildefrekvensen finner vi fortsatt, som når spillet går fra oversiktskartet til å følge enkeltsoldater på bakkeplan eller når tiden skal skrus tilbake, men for det meste er den tekniske ytelsen i Fire Emblem Engage et steg opp fra sine forgjengere på Switch. Det er også verdt å nevne at musikken leverer også denne gangen, med noen solide nykommere og stilige tolkninger av gamle klassikere.

Det store trekkplasteret med ethvert Fire Emblem-spill er likevel de taktiske kampene, og Fire Emblem Engage understreker hvorfor dette er en serie det er lett å bli glad i og bruke hundrevis av timer på. Her får du taktiske kamper plassert på et rutenett, hvor du først beveger dine soldater før fienden gjør sine mottrekk. Hver soldat har sin historie og personlighet, og mister du dem er de borte for godt med mindre du har skrudd av permanente dødsfall. Gjør man feil underveis kan man heldigvis skru tiden tilbake, noe som kommer godt med for den som vil prøve å finne den perfekte gjennomgangen av et slag. Hvilke klasser soldatene har betyr mye for hva slags fiender de er sterke og svake mot, og å balansere laget ditt er dermed en av nøklene til suksess, ikke minst når soldatene går opp i nivå og nye klasser låses opp. Etter en rolig start kastes du gradvis ut i stadig tøffere kamper, og spillet byr jevnt over på en god læringskurve som gir deg solide utfordringer underveis, selv på normal vanskelighetsgrad. Å klare en perfekt gjennomgang av et slag uten å spole tiden tilbake eller miste noen soldater er en krevende øvelse, men nettopp den som gjør Fire Emblem så moro.

Spillets to største nyheter er knyttet til våpen og ringer. Det klassiske våpentriangelsystemet hvor sverd slår øks, øks slår lanse og lanse slår sverd er tilbake, og denne gangen har systemet fått en kul tvist kalt Break. Hvis man benytter et våpen som er sterkt mot fiendens våpen (for eksempel sverd mot øks) kan fienden ende opp å miste våpenet og stå forsvarsløs frem til omgangen er slutt. Dette skaper noen ekstra taktiske utfordringer som gjør at man må tenke seg nøye om før man sender en soldat mot fronten.

Den andre store nyheten som kan snu kampene til din fordel er Emblem-ringene, som alle påkaller en gammel Fire Emblem-helt. Her er samtlige hovedspill i serien representert, så enten du har et godt forhold til det første spillet vi fikk på Game Boy Advance, Path of Radiance eller 3DS-spillene vil du møte et kjent og kjært ansikt. Heldigvis er ikke dette bare slengt inn for å tjene billige nostalgipoeng. Du kan forene deg med de gamle heltene ved hjelp av Engage-systemet (omtrent som når to helter fusjonerer i Dragon Ball Z), noe som gjør deg sterkere og gir tilgang på spesielle våpen og egenskaper. Når du plutselig kan teleportere deg bak fiendens linjer og bruke kraftig magi eller skyte fem piler på enorm avstand kan dette brått snu håpløse situasjoner til din fordel, men ettersom ringene må lades opp igjen etter bruk må man tenke nøye gjennom når dette taktiske elementet skal benyttes. Emblem-heltene byr dessuten på noen bonusbrett hvor du skal kjempe mot dem, og ettersom disse brettene er utformet som kjente slag fra deres egne spill med flotte remikser av musikken fra de klassiske titlene er dette noe som virkelig belønner gamle og trofaste fans av serien.

Når kampene er over kan du bevege deg fritt på slagmarken og snakke med dine allierte, plukke opp ressurser eller adoptere dyr som kan gi deg tilgang på ulike ingredienser i hovedbasen din. Hjemme i basen kan du sosialisere med vennene dine, trene, styrke forholdet til de ulike ring-heltene, lære deg nye evner eller bryne deg på en online-del (som ikke har blitt testet for denne anmeldelsen). Selv om denne delen ikke har like stor plass som i Three Houses føles den mer tidkrevende og omfattende enn den er verdt, og selv om man får tilgang på enkelte minispill er dette langt ifra den beste delen av spillet. Det samme kan sies om menysystemet, som kjennes akkurat litt for kronglete til at den fungerer så smertefritt som den burde.

Fire Emblem Engage føles på mange måter som et Greatest Hits-album til ett av dine favorittband: En perfekt inngangsport som gir en god introduksjon til nykommere og mye nostalgi til veteraner, men som samtidig mangler noen av de mindre kjente og skjulte perlene som langvarige fans gjerne skulle hatt med. Spillet trimmer bort mye av randfettet som har bygget seg opp over de senere årene og leverer en mye mer destillert Fire Emblem-opplevelse som både føles tro til seriens røtter og akkurat passe nyskapende, ikke minst takket være Break- og Emblem-systemene. Figurdesignet vil unektelig være splittende, historien kunne nok vært litt bedre i de første timene og rollefigurene hakket mer spennende - spesielt hovedpersonen - men etter hvert som timene går blir ankepunktene mindre og den pure strategigleden som bare Fire Emblem kan gi desto større. De som kun har spilt Three Houses tidligere må belage seg på en litt annerledes opplevelse enn det de er vant til, men Fire Emblem Engage er et godt tilskudd i serien som vil glede både gamle og nye fans.