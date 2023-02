HQ

Den taktiske JRPG-sjangeren har alltid hatt et flott navn knyttet til seg, og det er Fire Emblem. I mer enn 30 år har serien ikke bare levd, men har utviklet seg med hver nye iterasjon (og det er 17 avdrag, hvis vi tar hensyn til de som aldri forlot Japan), og skaper et rikt univers der det nesten alltid har vært styrt av et spillsystemtre som passer perfekt sammen for å få spillet til å gå like jevnt som en sveitsisk klokke.

Jeg innrømmer at jeg trodde min erfaring med Fire Emblem Engage skulle bli mye mer dramatisk, nettopp fordi jeg hoppet på Intelligent Systems-seriens vogn med den. Kanskje det er derfor jeg kanskje overser noen nyanser som veteraner garantert vil finne, men jeg håper også å avsløre dens styrker og svakheter for de, som meg, som dykker ned i sagaen for første gang med denne delen.

Tittelen begynner med en spektakulær åpningssekvens, som ikke er noe mer og intet mindre enn den endelige kampen som involverer vår karakter (enten gutt eller jente, fordi vi kan velge det) Alear, the Divine Scion. Takket være en gruppe helter og støtten fra emblemene deres (som er heltene fra tidligere Fire Emblem-titler) klarer de å beseire Sombron, den falne dragen. Men etter slaget faller Alear i tusen års søvn og våkner bare for å oppdage at de har mistet alle minnene sine, og at trusselen mot Elyos har kommet tilbake. De må gjenopprette de tolv emblemringene og gjenopprette fred på kontinentet, reise gjennom de fire regionene og beseire hæren av avvik sombron leder. En oppgave som Alear ikke trenger å møte alene, fordi eventyret vil bli sluttet av et stort antall allierte, eksperter i forskjellige fagområder av kamp og magi, som de må kjenne i dybden for å dra nytte av sine ferdigheter i den forestående kampen.

Jeg kommer til å stoppe her igjen, fordi jeg tror at forskjellen faktum for dette spillet å ha penetrert meg så dypt er fordi jeg valgte å spille det med permanent død av karakterene. I begynnelsen av spillet lar alternativmenyen oss velge mellom å aktivere heltenes permanente død (eller definitivt nederlag, hvis de er relevante for fortellingen, selv om de ikke kjemper igjen), eller at etter hver seier kommer de falne tilbake til troppen av valgbare allierte. Denne avgjørelsen går langt utover å være enkel modus. Det faktum at disse allierte (hver med sin egen bakgrunn, forhold til Alear og evner i kamp) kan forsvinne, eller til og med dø, påvirker alle systemene bak spillet. Første gang jeg mistet en alliert (en mage med ildstaver i kapittel 5) følte jeg et slag i brystet. Fra det øyeblikket endret spillestilen min seg fullstendig.

Etter hver kamp brukte jeg lang tid (timer, til og med) på å turnere basen til Somniel, snakke med hver av innbyggerne og gå trinn for trinn gjennom hver butikk, litt utstyr, trening og tilhørighet til teamet mitt. Det er ikke bare det at jeg var godt forberedt mot det som dukket opp i neste oppdrag, det er at noen av disse karakterene har vært uunnværlige for strategien min, selv om hovedkampbetingelsen er at Alear ikke blir beseiret.

Selv om jeg ikke har prøvd Fire Emblem: Three Houses, vet jeg nok om serien til å innse at Engage er en retur til den klassiske opplevelsen av serien. Sword-Spear-Axe-systemet er tilbake, og hele fortellingen rundt sammenslåing med Emblems (helter), som er hovedpersonene i andre Fire Emblem-spill, skriker fanservice fra alle fire sider. Og det er ikke dårlig, men det er også en vekt som har tynget hovedhistorien i spillet, og redusert den til en ganske enkel heltereise, og bortsett fra to eller tre plottvendinger, fant jeg ikke noe spesielt.

Men kjernen i Engage er de turbaserte kampene, og den nye muligheten til å fusjonere figurer med Emblem Rings, som inneholder ånden til helter fra fortiden. Hver av dem (jeg kjente umiddelbart igjen de som dukket opp i Super Smash Bros., men det er andre som kommer fra Echoes, Awakening og mer) gir den ringbærende karakteren ekstra evner, og når de smeltes, øker de statistikken for et bestemt antall svinger. I tillegg fører det å vite fordelen til hver klasse over fiender oss til å dra nytte av en annen av Engages nye funksjoner: bruddpunktet. Hvis vi tar en fiende til dette punktet, vil de ikke bare ta kritisk skade i angrepet, men de vil heller ikke gjøre et motangrep som gjengjeldelse. En trefning kan defineres av en rask løsning hvis vi vet hvordan vi skal håndtere denne funksjonen, som er en av mange som, vevd sammen, gjør hver kamp unik. Og hvis ikke, kan du alltid bruke Draconic Time Crystal til å gå tilbake noen svinger (hvis vi ser at våre beslutninger kunne vært bedre) og endre skjebnen til karakterene og kampen.

Når vi streifer rundt på kontinentet Elyos, vil det være sideoppdrag for å få bedre utstyr eller nye allierte, men selv innenfor hvert slag kan det være spesielle situasjoner som også vil påvirke våre beslutninger. Er det bedre å holde seg til hovedmålet og fullføre raskt, eller er det bedre å avlede for de kistene med topputstyr, noe som sikkert vil lette neste oppdrag, selv med fare for å miste noen underveis? Beslutninger som ikke er enkle, men som jeg tror klarer å skape den følelsen av at vi virkelig er helten i en historie og kapteinen til en gruppe krigere som vi alle ønsker å eventyr med.

Vanskeligheten med Fire Emblem Engage ligger ikke alltid i utfordringen med å avansere oppdrag etter oppdrag, men i å gjøre det med så få omkomne som mulig, med riktig team og en teamstrategi som innebærer å kjenne hver av enhetene i detalj. Det låter mer komplisert enn det egentlig var, og derfor synes jeg Engage er den perfekte inngangsporten til serien, og en festival med gode minner for de som allerede levde eventyr med Marth, Celica, Sigurd og resten. Et spill som perfekt blander perioder med action med stille og morsomme mellomspill der du kan chatte med karakterene, spille minispill og prøve nye våpen. Og hvis dette er Fire Emblem, er en ny fan av serien født her.